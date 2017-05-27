مؤتمر طبي يكشف فعالية الطب البديل لمساعدة الحامل على الوضع دون ألم2017-05-27 14:17:39
يعتزم الطبيب الفرنسي”جان بول مورو” أستاذ النساء والتوليد في جامعة “باريس”، إلقاء الضوء على فعالية استخدام الطب البديل في مساعدة الحامل لتسهيل عملية الوضع بدون ألم، وذلك في المؤتمر الطبي المزمع عقده في مدينة “بوردو” الفرنسية على مدار يومي ال 27 و 28 مايو الجاري.
وكشف “مورو” فعالية الطب البديل على تحسين ظروف الوضع للمرأة الحامل، حيث يتعرض جسم الحامل، على مدار شهور الحمل التسع، إلى آلام عضيلة واضطرابات هضمية، فضلا عن آلام عصبية والتهابات في الفقرات القطنية وعرق النساء، لذلك يساهم الطب البديل في تخفيف حدة هذه الآلام وتجنب الآثار الجانبية غير المرغوب فيها والمرتبطة بهذه الفترة بدون آلام وأخطار على صحة الحامل وجنينها .. ويعمل الطب البديل على تحسين حركة الحوض ليتكيف ويستعد لمرور الطفل خلال عملية الولادة.
وتعتمد علاجات الطب البديل لمنطقة الحوض على جلسات تدليك خفيف للعظام، بحيث تصبح هذه المنطقة لينة لتساعد على مرور الجنين بطريقة أفضل .. ويتم إجراء هذه الجلسات قبل عملية الوضع ب 15 يوما، حيث تستفيد الحامل من هذه الجلسات لتضع مولودها دون مشاكل في غضون ما بين 10 إلى 15 دقيقة.
يشار إلى أن فرنسا بها 4 كليات للطب البديل يعمل بها أكثر من 500 طبيب وتتلقى 750 ألف إستشارة طبية سنويا.
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