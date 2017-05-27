يتميز شهر رمضان الكريم بتزاحم عرض الأعمال الدرامية وبرامج المقالب على القنوات الفضائية المختلفة.. وفي هذا التقرير يستعرض “محيط” مواعيد مسلسلات وبرامج رمضان على مختلف القنوات على هذا النحو:

“عفاريت عدلي علام”

يعرض على قناة “إم بي سي مصر”

8 مساء - 3 صباحاً – 2.30 ظهراً

بطولة عادل إمام، غادة عادل، هالة صدقي، كمال أبو رية، مي عمر، تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.

“لمعي القط”

يعرض على قناة “إم بي سي مصر”

9 مساء

يعرض على “إم بي سي مصر 2”

1 ظهراً - 2.30 صباحاً - 10 مساءً

بطولة محمد إمام، عمر متولي، تارا عماد، تأليف حازم الحديدي وإخراج عمرو عرفة.

“الحصان الأسود”

يعرض على قناة “إم بي سي مصر”

10 مساء - الإعادة الأولى 4 صباحاً - الإعادة الثانية 3.30 عصراً

بطولة أحمد السقا، شيري عادل، محمد فراج، أحمد بدير، ياسمين صبري، ومحمد التاجي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج أحمد خالد موسى.

“عشم إبليس”

يعرض على قناة “إم بي سي مصر”

12 ليلاً - والإعادة 12.30 ظهراً

يعرض على قناة “إم بي سي مصر 2”

6 مساءً - 9 مساءً - 1 صباحاً

بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، دلال عبدالعزيز، أحمد بدير، نهى عابدين، تأليف تامر إبراهيم وإخراج إسلام خيري.

“اللهم إني صايم”

يعرض على قناة “إم بي سي مصر”

1 صباحاً

ويعرض على “إم بي سي مصر 2”

2 ظهراً - 7 مساءً - 3.30 صباحاً

بطولة مصطفى شعبان، ماجدة زكي، وفاء صادق، مي نور الشريف، ندا موسى، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أكرم فريد.

“الحلال”

يعرض على قناة “إم بي سي مصر”

5.30 عصراً

ويعرض على “إم بي سي مصر 2”

8 مساءً - 12 ليلاً

بطولة سمية الخشاب، يسرا اللوزي، بيومي فؤاد، دينا فؤاد، فادية عبدالغني، مها أحمد، تأليف سماح الحريري وإخراج أحمد شفيق.

“في اللالا لاند”

يعرض على قناة “سي بي سي”

7 مساءً - 2 صباحاً - 1 مساءً

يعرض على قناة “سي بي سي دراما”

9 صباحاً - 12 مساءً

بطولة دنيا سمير غانم، سمير غانم، محمد سلام، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، شيماء سيف، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج أحمد الجندي.

“لا تطفئ الشمس”

يعرض على قناة “سي بي سي”

8.15 مساءً - 1 صباحاً - 10.30 صباحاً

يعرض على “سي بي سي دراما”

7 صباحاً - 1 مساءً

بطولة ميرفت أمين وريهام عبدالغفور، محمد ممدوح، فصة إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار تامر حبيب، إخراج محمد شاكر خضير.

“هذا المساء”

يعرض على قناة “سي بي سي”

10 مساءً

يعرض على قناة “سي بي سي دراما”

10 صباحاً - 8 مساءً

بطولة إياد نصار، أروى جودة، حنان مطاوع، محمد فراج، تأليف تامر محسن وإخراج تامر محسن.

“حلاوة الدنيا”

يعرض على قناة “سي بي سي”

11 مساءً - 4.30 صباحاً

يعرض على قناة “سي بي سي دراما”

6 صباحاً - 9 مساءً

بطولة هند صبري، ظافر العابدين، هاني عادل، رجاء الجداوي، أنوشكا، سيناريو وحوار إنجي القاسم وسماء عبدالخالق، إخراج حسين المنباوي.

“كلبش”

يعرض على قناة “سي بي سي”

12 مساءً - 6 صباحاً - 11.30 صباحاً

يعرض على قناة “سي بي سي دراما”

8 صباحاً - 2 مساءً - 7 مساءً

يعرض على قناة “صدى البلد”

7 مساءً - 2 صباحاً

ويعرض على قناة الحياة

11 مساءً - 1 صباحاً

بطولة أمير كرارة، ريم مصطفى، وجلال الزكي، سيناريو وحوار باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.

“رمضان كريم”

يعرض على قناة “دي إم سي”

12 مساءً - 6 صباحاً - 2 صباحاً

بطولة روبي وشريف سلامة، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.

“لأعلى سعر”

يعرض على قناة “دي إم سي”

8 مساءً - 2 صباحاً - 3 ظهراً

بطولة نيللي كريم، نبيل الحلفاوي، زينة، أحمد فهمي، سلوى محمد علي، تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل.

“الحساب يجمع”

يعرض على قناة “دي غم سي”

10 مساءً - 4 صباحاً - 7 صباحاً

بطولة يسرا، كريم فهمي، محمود عبدالمغني، إيمان العاصي، عايدة رياض، بوسي، تأليف محمد رجاء وإياد عبدالمجيد، إخراج هاني خليفة.

“واحة الغروب”

يعرض على قناة “دي إم سي”

9 مساءً - 3 صباحاً - 5 مساءً

بطولة خالد النبوي، منة شلبي، وسيد رجب، قصة بهاء طاهر، سيناريو وحوار مريم نعوم وهالة الزغندي، إخراج كاملة أبو زكري.

“30 يوم”

يعرض على قناة “دي إم سي”

11 مساءً - 3 صباحاً - 11 صباحاً

بطولة آسر ياسين، باسل خياط، إنجي المقدم، وليد فواز، أحمد عزمي، نجلاء بدر، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج حسام علي.

“خلصانة بشياكة”

يعرض على قناة “دي إم سي”

7 مساءً - 1 صباحاً

بطولة أحمد مكي، شيكو، هشام ماجد، دينا الشربيني، ملك قورة، تأليف ورشة كتابة، إخراج هشام فتحي.

“ريح المدام”

يعرض على قناة “النهار”

7 مساءً - 3 عصراً - 12 ليلاً

بطولة أحمد فهمي، مي عمر، أكرم حسني، رجاء الجداوي، تأليف تامر إبراهيم وولاء شريف، إخراج كريم العدل.

“طاقة نور”

يعرض على قناة “النهار”

8 مساءً - 4 عصراً - 1 صباحا

بطولة هاني سلامة، ميس حمدان، حنان مطاوع، تأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

“ظل الرئيس”

يعرض على قناة “النهار”

9 مساءً - 2 مساءً - 2 صباحاً

يعرض على قناة “صدى البلد”

10 مساءً

كما يعرض على التليفزيون المصري

بطولة ياسر جلال، محمود عبدالمغني، هنا شيحة، دنيا عبدالعزيز، قصة ريمون مقار، وإخراج أحمد سمير فرج.

“طاقة القدر”

يعرض على قناة “النهار”

10 مساءً - 12 صباحاً - 4 صباحاً

بطولة حمادة هلال، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، حنان سليمان، مصطفى أبو سريع، مي القاضي، تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد مصطفى.

“الحرباية”

يعرض على قناة “النهار”

11 مساءً - 5 عصراً - 12 مساءً

ب طولة هيفاء وهبي، منذر رياحنة، دينا، تأليف أكرم مصطفى وإخراج مريم أحمدي.

“الزيبق”

يعرض على قناة “أون تي في”

8 مساءً - 1 صباحاً

بطولة كريم عبدالعزيز، شريف منير، كارمن لبس، طلعت زكريا، سهر الصايغ، تأليف وليد يوسف ووائل عبدالله، إخراج وائل عبدالله.

“كفر دلهاب”

يعرض على قناة “أون تي في”

9 مساءً - 2 صباحاً

بطولة يوسف الشريف، روجينا، أحمد سعيد عبدالغني، صفاء جلال، سهر الصايغ، سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، إخراج أحمد نادر جلال.

“أرض جو”

يعرض على قناة “أون تي في”

10 مساءً - 3 صباحاً

غادة عبدالرازق، محمد كريم، عبدالرحمن أبو زهرة، أحمد عبدالوارث، فريال يوسف، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج محمد جمعة.

“وضع أمني”

يعرض على قناة “أون تي في”

11 مساءً - 4 صباحاً

يعرض على قناة “صدى البلد”

11 مساءً - 4 صباحاً

بطولة عمرو سعد، ريهام حجاج، محمد متولي، صلاح عبدالله، تأليف مصطفى حمدي، إخراج مجدي أحمد علي.

“هربانة منها”

يعرض على قناة “أون تي في”

12 ليلاً - 5 صباحاً

يعرض على قناة “صدى البلد”

12 ليلاً - 5 صباحاً

بطولة ياسمين عبدالعزيز، مصطفى خاطر، فادية عبدالغني، تأليف خالد جلال وفاروق هاشم، إخراج معتز التوني.

الجماعة 2

يُعرض على قناة ON E، وقناة أبوظبي، بطولة عبدالعزيز مخيون، صابرين، ياسر المصري، نضال الشافعي، محمد فهيم، تأليف وحيد حامد وإخراج شريف البنداري.

قصر العشاق

يعرض على قناة “صدى البلد”

2 صباحاً

ويُعرض على التليفزيون المصري، بطولة سهير رمزي، بوسي، عزت العلايلي، فاروق الفيشاوي، تأليف محمد الحناوي، إخراج أحمد صقر.

“الحالة ج”

يُعرض على قناة الحياة

12 ليلاً - 2 صباحاً

بطولة حورية فرغلي، أحمد زاهر، أشرف زكي، إيناس كامل، تأليف فايز روشان وإخراج حسين شوكت.

“إزاي الصحة”

يُعرض على التليفزيون المصري وقناة DMC

بطولة أحمد رزق وآيتن عامر، تأليف يوسف معاطي، وإخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا.

“قضاة عظماء”

يُعرض على التليفزيون المصري، بطولة حسن يوسف، أحمد عبدالعزيز، سوزان نجم الدين، كتبه مجموعة مؤلفين، إخراج عبدالقادر الأطرش.

“الدولي”

يُعرض على قناة الحياة

بطولة باسم سمرة، رانيا يوسف، أحمد وفيق، ريم البارودي، فراس سعيد، أحمد صيام، سهر الصايغ، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد النقلي.

“شاش × قطن”

يعرض على قناة “الحياة”

7 مساءً

بطولة بيومي فؤاد وشيماء سيف.

أما برنامج المقالب “رامز تحت الأرض”، للفنان رامز جلال، فيعرض في الساعة السابعة مساءً بعد أذان المغرب مباشرة، فيما سيكون موعد الإعادة في تمام الساعة الثانية ليلاً.

كما يعرض برنامج “هاني هز الجبل”، للفنان هاني رمزي، على قناة “الحياة” في الساعة السادسة والنصف مساءً.

وبرنامج “السكة شمال” تقدمه هند عبد الجواد على قناة المحور وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساءا.

ويعرض برنامج “الصدمة”على قناة “ام بى سى مصر” فى تمام الساعة السادسة مساءا.