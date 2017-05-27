استقبل ميناء دمياط خلال ال24 ساعة الماضية 11 سفينة منها 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة فيما غادرته 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة ، وتتواجد في منطقة المخطاف الخارجي للميناء 16 سفينة في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء شهد مغادرة قطار بحمولة 1278 طن قمح و102 سيارة بحمولة 4968 طن قمح.

ووفقا للبيان ، فقد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 107 آلاف و801 طن بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 149 ألفا و760 طنا..مشيرا إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت تصدير 12500 طن يوريا و4233 طن فوسفات و3943 طن رمل.