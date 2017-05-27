بريطانيا تخفض مستوى التهديد الإرهابي في البلاد من الحرج إلى الخطير

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي خفض مستوى التهديد الإرهابي في البلاد من “الحرج” إلى “الخطير”، مشيرة إلى أن الشرطة قامت بعمل عظيم خلال الـ24 ساعة الماضية أدى إلى تقليص مستوى التهديد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم السبت أن إعلان ماي عن خفض مستوى التهديد الإرهابي جاء بعد ترأسها اجتماعا مع لجنة الطوارئ الأمنية “الكوبرا” صباح اليوم، موضحة أن مستوى “الخطير” يعني وجود احتمالية عالية لحدوث هجوم ولكنه غير وشيك.

وكانت ماي قد أعلنت الثلاثاء الماضي رفع مستوى التهديد إلى “الحرج” الذي يدل على أن هجوما جديدا بات وشيكا في أعقاب هجوم مانشستر الذي راح ضحيته 22 قتيلا أثناء حفل غنائي.