وافقت “إدارة الأغذية والدواء” الأمريكية، على تسويق عقار ” كيترودا ” الذي توصلت إليه معامل ” مرك “، وهو أول عقار مضاد للسرطان يستهدف الأورام ذات الطابع الجيني وليس العضو المصاب، وذلك وفقًا لما شرحه الدكتور ” ريتشارد بازدور” الأمريكي مدير المنتجات السرطانية في مركز تعقيم العلاجات والعقاقير في الوكالة الأمريكية.

ويعد عقار” كيترودا” علاجا مناعيا ويستخدم في علاج أورام الأطفال والشباب التي لا يمكن خضوعها للتدخل الجراحي، حيث اكتشفت علاماته المرضية بواسطة البيولوجيا الحيوية، ويعالج هذا العقار سرطان القولون الذي يستمر في التطور حتى في ظل خضوع المريض للعلاج الكيميائي.

ويستهدف هذا العقار الأورام السرطانية التي تحمل الصفات الجينية التي تعرف باسم (h s 1) و(d h h r)، والتي تصيب القولون وأنسجة المبيض والأمعاء، وهذا النوع من السرطان يصيب أيضا الثدي والبروستاتا والغدة الدرقية، وفقا لما أكدته الوكالة الأمريكية .

ينتمي عقار” كيترودا”، إلى طبقة جديدة من مضادات السرطان تؤدي إلى إبطال نشاط بروتين يعرف باسم (pd-1) تستخدمه الخلايا السرطانية للهروب من هجمات الجهاز المناعي، ويستخدم في علاج الرئة والرأس والرقبة والغدد الليمفاوية.