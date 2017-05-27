 Moheet on google
السبت 27 مايو 2017 02:41 مساءً
روابط سريعة
إلهام شاهين: رمضان كريم وملئ بالحب والصحة
الهام شاهين

إلهام شاهين: رمضان كريم وملئ بالحب والصحة

2017-05-27 14:11:29

هنأت الفنانة إلهام شاهين الأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان، حيث نشرت من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة لها تتناسب مع الشهر الكريم.

وعلقت إلهام على الصورة، قائلة: “رمضان كريم ومليء بالحب والصحة لكل أحبابي وأصدقائي كل سنة وأنتم بخير”.

الهام شاهين

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3