نفذت محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات الأمنية وقوات الشرطة والجيش، اليوم السبت، عدة حملات بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، لاستعادة أراضي أملاك الدولة، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة.

وصرح اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، بأن الحملة نجحت في استرداد 20 ألف فدان بمركز ومدينة الصف، وإزالة كافة أشكال ومظاهر التعديات والمتمثلة في أسوار ومباني غير مأهولة بالسكان، وإنذار بعض المواطنين بالتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع.

وأضاف الدالي، أنه تم كذلك تنفيذ 10 قرارات إزالة على مساحة 4990 م تعدى بالواحات البحرية على أرض مخصصة لإقامة مدرسة زراعية.

وفى مركز ومدينة أوسيم، تم إزالة تعديات على مساحة 22 قيراطا، ولاية هيئة الأوقاف بالبراجيل وقرية برطس ولاية هيئة السكة الحديد، وإزالة الأكشاك والمباني المقامة بحرم السكة الحديد.

وفى مركز ومدينة أطفيح، تم تنفيذ 9 قرارات إزالة على مساحة 600 م، كما تم تنفيذ حملات مماثله بأحياء جنوب الجيزة والوراق والهرم والعجوزة على مساحات متباينة، قام المخالفون بإقامة جراجات وورش ومغسلة للسيارات على ارض ملك الدولة.