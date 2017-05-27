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ممثل اليونيسيف بمصر يعرب عن تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابى بالمنيا‎
هجوم المنيا

ممثل اليونيسيف بمصر يعرب عن تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابى بالمنيا‎

2017-05-27 14:04:00
أ ش أ

أعرب برونو مايس، ممثل يونيسف في مصر ، عن خالص التعازي لعائلات ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة بمحافظة المنيا.

وقال مايس- فى بيان صحفى وزعه مكتب يونيسيف بالقاهرة اليوم السبت حول مقتل الأطفال في الهجوم على حافلة المنيا ، إن “الهجوم على الحافلة السياحية، أسفرعن مقتل 28 مدنيا، وأصيب آخرون من بينهم أطفال، في محافظة المنيا ، بصعيد مصر”، متمنيا الشفاء العاجل لكل المصابين.

وأضاف البيان “في مصر وفي جميع أنحاء العالم، لا يزال الأطفال يرزحون تحت وطأة العنف.. كفى! الاعتداء على الأطفال.. أينما يتواجدون يجب أن يتوقف”.

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