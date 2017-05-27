تفاصيل «هجوم المنيا» الإرهابي.. استهداف 3 حافلات للأقباط

كشف عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، مجدي ملك، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف عشرات الأقباط، صباح اليوم الجمعة، بالطريق الصحراوي الغربي. وأوضح ملك، في مداخلة ...