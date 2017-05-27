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الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج متهمى "اغتيال النائب العام" بقوائم الإرهاب
الشهيد هشام بركات النائب العام السابق

الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج متهمى "اغتيال النائب العام" بقوائم الإرهاب

2017-05-27 14:01:44
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نشرت الجريدة الرسمية، قرار الجلسة المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، رئيس المحكمة، بإدراج 67 متهما بقضية اغتيال النائب العام على قوائم الإرهابيين.

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