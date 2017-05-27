عقد فارس كومندتور باولو ساباتنى مدير المعهد الثقافى الإيطالي بالقاهرة و المستشار الثقافى بسفارة إيطاليا مع فرع ثقافة الأقصر إتفاقاً لإقامة معرض للخط العربى بقصر ثقافة الأقصر فى مطلع شهر أغسطس.

صرح محمد العدوى مدير عام الفرع أن التعاون بين السفارة الإيطالية وثقافة الأقصر ليس هو الأول فسبق وأن أهدت السفارة مجموعة من الكتب فى علم المصريات باللغة الإيطالية هدية لمكتبة قصر ثقافة الأقصر، ومن المنتظر أن يضم المعرض عدد كبيراً من أعمال فنانين شباب وكبار.