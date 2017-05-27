دراسة: كتمان الأسرار يؤدي إلى اعتلال الصحة وظهور التجاعيد2017-05-27 13:16:45
أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن كتمان الإنسان لأسراره وعدم الإفصاح عنها قد يضر كثيرا بصحته لأنه يتعرض لنوع من التعذيب الداخلي يؤدي لزيادة معدلات التوتر واضطرابات في النوم وظهور التجاعيد المبكرة.
وأشارت الدراسة التي أجرتها جامعة كولومبيا في نيويورك إلى أن 95% من الأشخاص يحتفظون في الغالب ب13 سرا في المتوسط، منها خمسة أسرار خاصة للغاية لدرجة أنهم لا يتحدثون بشأنها أبدا.
وأوضح القائمون على الدراسة، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الوقت الذي يقضيه الإنسان وهو يفكر في سر معين يحتفظ به يكون أشد ضررا لصحته أكثر من طبيعة السر نفسه.
وقال الباحثون إنهم خلصوا إلى أن تكرار التفكير بشأن الأسرار هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات التوتر، وأضافوا أنه كان يعتقد في السابق أن حجم السر أو “إلى أي مدى هو سر سييء” هو الذي يقف وراء تأثر الصحة النفسية، لكن هذه الدراسة وجدت أن الوقت الذي يستغرقه الشخص في التفكير بالسر هو ما يقود إلى مشكلة نفسية حقيقية.
وأوضح الباحثون أنه من بين أكثر الأسرار شيوعا التي لا يفصح عنها الإنسان: ضعف الثقة بالنفس وقلة الموارد المالية والتوجهات الجنسية حيال شخص غريب وضعف الأداء في العمل والإدمان والتعرض للإجهاض.
وأضافوا أن كتمان هذه الأسرار يؤدي إلى زيادة معدلات هرمونات التوتر، مثل (الكورتيزول)، بشكل كبير للغاية، الأمر الذي قد يسبب مشكلات في الأمعاء وعملية التمثيل الغذائي وارتفاع ضغط الدم وظهور تجاعيد مبكرة بالجلد وضعف الجهاز المناعي.
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