أعلن تنظيم داعش تبنيه الهجوم الذي استهدف حافلة تقل أقباطا في محافظة المنيا أمس الجمعة حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجل لها دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان مجهولون يستقلون أربع سيارات دفع رباعي، أطلقوا النيران بشكل عشوائي تجاه أتوبيس، يقل عددًا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي، متوجهًا إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوى، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا، واستشهاد 28 آخرين، حتى الآن.

وتم فرض كردون أمني بالمنطقة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف الجثث والمصابين لمستشفى “مغاغة والعدوة”.