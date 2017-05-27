 Moheet on google
السبت 27 مايو 2017 01:12 مساءً
روابط سريعة
تنظيم "داعش" يتبنى هجوم المنيا الإرهابي
هجوم المنيا

تنظيم "داعش" يتبنى هجوم المنيا الإرهابي

2017-05-27 13:12:22
متابعات

أعلن تنظيم داعش تبنيه الهجوم الذي استهدف حافلة تقل أقباطا في محافظة المنيا أمس الجمعة حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجل لها دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان مجهولون يستقلون أربع سيارات دفع رباعي، أطلقوا النيران بشكل عشوائي تجاه أتوبيس، يقل عددًا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي، متوجهًا إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوى، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا، واستشهاد 28 آخرين، حتى الآن.

وتم فرض كردون أمني بالمنطقة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف الجثث والمصابين لمستشفى “مغاغة والعدوة”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3