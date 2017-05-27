الخارجية الأمريكية ترفع قيودها عن أعداد اللاجئين الوافدين إلى أراضيها2017-05-27 13:05:50
رفعت وزارة الخارجية الأمريكية قيودها عن عدد اللاجئين التي ستسمح لهم بالدخول إلى أراضي الولايات المتحدة، على الرغم من جهود الإدارة الأمريكية الحالية بتقليل توطين اللاجئين.
وأبلغت المسؤولة في الخارجية الأمريكية، جينفر سميث في تصريح نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكة اليوم السبت- جماعات اللاجئين بهذا القرار في رسالة بالبريد الألكتروني (إيميل).. موضحة أنهم قد يبدأون في جلب اللاجئين إلى الولايات المتحدة، دون التقيد بالحصة الإسبوعية المعمول بها.
وقالت الصحيفة إن معظم المنظمات التي استلمت الإيميل هم الوكالات الخاصة التي تساعد الأفراد الآملين في الدخول إلى البلاد من خلال عملية التطبيق الأمريكية لمدة سنتين.
وقال أحد المدافعين عن قضية اللاجئين للصحيفة إن عدد اللاجئين الوافدين إلى الولايات لامتحدة قد يتضاعف نتيجة لرفع القيود. وبناء عليه قد يزداد عدد اللاجئين من 830 شخصا في الأسبوع إلى أكثر من ألف و 500 في الأسبوع الشهر القادم.
وبينما يأتي قرار رفع القيود في نفس اليوم الذي أصدرت فيه محكمة الاستئناف الفيدرالية قرارا بوقف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر السفر من ست دول إسلامية ، إلا أن قرار الخارجية ليس له علاقة بمنطوق الحكم.
ومرر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون الانفاق في الخريف الماضي، والذي بموجبه فرضت قيودا صارمة على ميزانية برنامج وزارة الخارجية لإعادة توطين اللاجئين. وتم تمرير مشروع قرار الإنفاق في وقت سابق من الشهر، ولكن على الرغم من ذلك لم يفرض قيودا على أعداد دخول اللاجئين.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن الوزارة استشارت وزارة العدل حول حصة اللاجئين قبل اتخاذ القرار لتعديل الأمر.
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