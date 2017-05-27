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شاهد.. رد فعل طفل يتذوق اللحم المقدد لأول مرة
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شاهد.. رد فعل طفل يتذوق اللحم المقدد لأول مرة

2017-05-27 13:08:10
متابعات

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريف يظهر رد فعل طفل عمره 4 أشهر أثناء تناوله اللحم المقدد لأول مرة، حيث ظل متشبثًا بقطعة اللحم رافضًا تركها لاستمتاعه بتذوقها.

ويوضح الفيديو المتداول، منح الأم طفلها قطعة من اللحم المقدد، لترى رد فعله خلال تناوله لأول مرة حين رأت الأم طفلها متمسكًا بقطعة اللحم انتابها الضحك جراء ما بدر من طفلها خلال تناوله اللحم.

وعبر رواد موقع التواصل الاجتماعي، عن إعجابهم برد فعل الطفل إثناء تناوله اللحم.



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