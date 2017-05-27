أدانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الحادث الإرهابي الذي وقع بمحافظة المنيا أمس، قائلة إن الروح الوطنية تزداد توهجا عندما تواجه مصر أزمة تهدد وحدتها الوطنية.

وقالت السعيد في تصريح اليوم إن “روح الوطنية المصرية هي التي تبرهن على وقوف المصريين صفا واحدا جنبا إلى جنب مع القيادة السياسية للقضاء على الإرهاب وتحقيق مستقبل أفضل لابناء شعبنا”.

وأعربت الوزيرة عن خالص العزاء لأسر الضحايا للشعب المصري بأكمله في “هذا المصاب الأليم الذي ألم بوطننا الحبيب”، مضيفة “مثل هذه الحوادث لن تنال من وحدة واستقرار وتماسك الشعب المصري لتحقيق مستقبل أفضل مهما عظمت التضحيات”.