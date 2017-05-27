يستأنف طلاب الدبلومات الفنية اليوم، السبت، امتحانات نهاية العام الخاصة بهم، حيث يعد اليوم هو اليوم السادس لهم في جدول الامتحان، بعد أن كانت امتحاناتهم انطلقت السبت الماضي، واستمرت على مدار الأسبوع ماعدا يوم الثلاثاء الذي كان “راحة من الامتحانات”.

من جانبه، تفقد الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، بعض لجان الدبلومات المنعقدة في شبين الكوم بالمنوفية، حيث زار المدرسة الثانوية الصناعية بنين في شبين الكوم، ومدرسة عبد المنعم رياض الثانوية التي يمتحن فيها طالبات المدرسة الصناعية بنات.

خلال تفقده لهذه اللجان اليوم، قام الجيوشي بضبط 4 حالات لطلاب يقومون بالغش من الملازم داخل اللجنة، و4 حالات حيازة موبايل، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محاضر لكل هؤلاء الطلاب.

كما استبعد الجيوشي أحد ملاحظي لجنة مدرسة الثانوية الصناعية بنين، بعد أن قام بصفع طالب على وجهه بعد ضبطه أثناء محاولته الغش من الملزمة، ثم قام بالاعتذار للطالب وتقبيله على رأسه ثم تم عمل محضر للطالب عقابا له على الغش.