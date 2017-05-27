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لجنة الاستخبارات بالشيوخ الأمريكي تطالب بجمع مستندات حملة ترامب الانتخابية
مجلس الشيوخ الأمريكي

لجنة الاستخبارات بالشيوخ الأمريكي تطالب بجمع مستندات حملة ترامب الانتخابية

2017-05-27 13:03:26
متابعات

طلبت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، التي تحقق في التدخل الروسي في سباق الرئاسة لعام 2016، من حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية السياسية جمع كل الوثائق ذات الصلة بروسيا ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات الهاتف منذ إطلاق حملته في يونيو 2015، وفقا لشخصين اطلعا على الطلب، حسب «واشنطن بوست».

وكانت رسالة وصلت من مجلس الشيوخ إلى لجنة حملة ترامب الأسبوع الماضى وتم توجيهها إلى أمين الحفظ، ومنذ ذلك الحين تم إبلاغ بعض الموظفين السابقين وطلب منهم التعاون، دون أن يسمح لهم بالتحدث علنا.

ويأتي هذا الطلب بناء على مذكرات قدمها مجلس الشيوخ قبل عدة اشهر من لجنة الانتخابات للحفاظ على الوثائق.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه من المتوقع، أن يتم الاتصال بالعشرات من الموظفين السابقين فى الأيام المقبلة؛ للتأكد من أنهم على علم بما يطلب منهم انتاجه وكيفية تقديم هذه الوثائق.

ووقع على الرسالة السيناتور ريتشارد بور رئيس لجنة مجلس الشيوخ والسناتور مارك ر. وارنر، وهو من الحزب الديمقراطي ويرأس اللجنة، فيما رفض المتحدثون باسم بير ووارنر التعليق.

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