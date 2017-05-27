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الخارجية البيلاروسية تدين الهجوم الإرهابي في المنيا
هجوم المنيا

الخارجية البيلاروسية تدين الهجوم الإرهابي في المنيا

2017-05-27 13:01:32
أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية البيلاروسية، الهجوم الإرهابي، الذي أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص في محافظة المنيا .

وأضاف بيان للخارجية البيلاروسية - وزعتها سفارتها بالقاهرة اليوم السبت - أنه لا يوجد مبرر يمكن أن يكون ذريعة لمثل هذه الأفعال غير الإنسانية ضد الأشخاص العزل والأبرياء .. مقدما خالص التعازي لأسر وأصدقاء المتوفين، وتمني سرعة التعافي للمصابين .

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