أدانت وزارة الخارجية البيلاروسية، الهجوم الإرهابي، الذي أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص في محافظة المنيا .

وأضاف بيان للخارجية البيلاروسية - وزعتها سفارتها بالقاهرة اليوم السبت - أنه لا يوجد مبرر يمكن أن يكون ذريعة لمثل هذه الأفعال غير الإنسانية ضد الأشخاص العزل والأبرياء .. مقدما خالص التعازي لأسر وأصدقاء المتوفين، وتمني سرعة التعافي للمصابين .