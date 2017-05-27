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المتحدث العسكري: تدمير كامل الأهداف المخططة لها بليبيا
الضربة الجوية المصرية على ليبيا ـ قوات جوية مصرية

المتحدث العسكري: تدمير كامل الأهداف المخططة لها بليبيا

2017-05-27 13:00:53
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أعلن المتحدث العسكري، عقيد أركان حرب تامر الرفاعي، اليوم السبت، أن القوات الجوية نجحت في تدمير الأهداف المخططة لها بليبيا.

وجاء نص بيان المتحدث العسكري في صفحته على «فيس بوك» بالنص التالي:

«انطلاقا من دور القوات المسلحة الرئيسى في تأمين وحماية الدولة المصرية والحفاظ على الأمن القومى المصرى وبتكليفات من السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، نفذت القوات الجوية عدد من الضربات المركزة نهاراً وليلاً إستهدفت عدد من العناصر الإرهابية داخل الأراضى الليبية بعد التنسيق والتدقيق الكامل لكافة المعلومات شاركت فيها تشكيلات من المقاتلات متعددة المهام، وأسفرت الضربة عن تدمير كامل للأهداف المخططة والتى شملت مناطق تمركز وتدريب العناصر الإرهابية التي شاركت في التخطيط والتنفيذ للحادث الإرهابى الغادر الذي إستهدف عدد من المواطنين بمحافظة المنيا، وقد عادت نسور قواتنا الجوية إلى أرض الوطن بعد تنفيذ مهامها بنجاح، فيما تواصل القوات المسلحة مهامها للرد بكل قوة لحماية السيادة المصرية وردع أي محاولة للمساس بعزة وكرامة شعبها العظيم».

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