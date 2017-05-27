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رئيس البرتغال: أتضامن وشعبي مع المصريين بسبب هجوم المنيا
الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا

رئيس البرتغال: أتضامن وشعبي مع المصريين بسبب هجوم المنيا

2017-05-27 13:06:48
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بعث الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، برسالة تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن أسفه؛ بسبب الهجوم الإرهابي الذي تعرض له عدد من الأقباط المصريين أمس، الجمعة، في محافظة المنيا، مما أسفر عن مصرع 28 شخصًا من بينهم أطفال.

وقال الرئيس البرتغالي في رسالته، وفقًا لتقرير نشره موقع «سابو24» الإخباري البرتغالي اليوم، السبت: «أدين بشدة هذا الهجوم الشنيع، وكذلك جميع مظاهر التعصب الديني».

وأضاف مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الذي التقى في نوفمبر الماضي مع الرئيس السيسي في لشبونة، قائلًا: “نيابة عني وعن الشعب البرتغالي أعلن التضامن مع الشعب المصري، وعلى وجه الخصوص، أسر الضحايا”.

ونقل الموقع البرتغالي، بيان المتحدث باسم وزارة الصحة في القاهرة، خالد مجاهد، عن أن نحو 28 شخصًا على الأقل قتلوا وجُرح 25 آخرون في مصر، في هجوم شنه مسلحون على حافلة تقل المسيحيين الأقباط أمس، الجمعة.

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