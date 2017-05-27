يقيم فرع ثقافة السويس التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى معرض فنون تشكيلية عن مظاهر الاحتفال برمضان ويستمر المعرض طوال الشهر ببهو قصر ثقافة السويس.

كما يقيم فرع ثقافة السويس مسابقة القران الكريم فى حفظ القران ابتداءً من أول رمضان حتى يوم العاشر من رمضان الجارى.

كما يعلن فرع ثقافة السويس عن بدء المسابقة الفنية الأطفال والمواهب بعنوان “ارسم فانوسك” خلال الفترة من أول رمضان وحتي 10 رمضان الجارى.