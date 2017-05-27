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وزير الخارجية الإستوني يعزي المصريين في هجوم المنيا
وزير الخارجية الأستوني سفين ميكسر
وزير الخارجية الأستوني سفين ميكسر

وزير الخارجية الإستوني يعزي المصريين في هجوم المنيا

2017-05-27 12:56:41
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قدم وزير الخارجية الأستوني سفين ميكسر تعازيه لنظيره سامح شكري في استشهاد 29 مسيحيًا إثر هجوم إرهابي على حافلة في محافظة المنيا.

ووفقًا لموقع “إي آر آر” الاستوني، اليوم السبت، فإن ميكسر أدان الهجوم الإرهابي أمس، قائلا: “لا يمكن أن يكون هناك مكان في عالمنا لمثل هذا الهجوم الوحشي.”

وشدد: “علينا فعل كل شئ لنتأكد من عدم تكرار مثل هذه الهجمات مرة أخرى.”

وأعرب وزير الخارجية الاستوني عن خالص تعازيه لأسر الشهداء وشعب مصر، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وكان مجهولون يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعي أطلقوا النار بشكل عشوائى تجاه أتوبيس يقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي، متوجهًا إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة، مما أسفر عن استشهاد 29 وإصابة 25 شخصًا آخرين، حتى الآن.

تم فرض كردون أمني بالمنطقة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثث والمصابين لمستشفيي “مغاغة والعدوة”.

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