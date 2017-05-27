أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة المنيا جنوب مصر أمس الجمعة.

وعبر رئيس المفوضية - في بيان اليوم السبت، عن خالص تعازي الاتحاد الأفريقي لعائلات الضحايا وعبر عن أمله في التعافي السريع للمصابين كما عبر عن تضامن الاتحاد الأفريقي مع حكومة وشعب مصر.

وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على “دعوته للمجتمع الدولي لتجديد التزامه بهزيمة الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتبني نهج عملي يرتكز على الفعل من أجل إظهار تعبير أقوى عن الالتزام بمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف بجميع صوره وأشكاله”.