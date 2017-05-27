بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اتصال هاتفي الوضع في سوريا.

وذكر بيان للكرملين اليوم السبت، أن الرئيسين شددا خلال مناقشتهما الوضع في سوريا على أهمية زيادة الجهود المشتركة لتشجيع التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في سوريا، ولا سيما في إطار (أستانا) عبر تنفيذ مذكرة إنشاء مناطق خفض التصعيد .

وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي هنأ نظيره الإيراني بإعادة انتخابه رئيسا، وتمنى له النجاح في عمله.