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افتتاح الدورة الرابعة لصالون "أبيض – أسود"
أبيض-واسود

افتتاح الدورة الرابعة لصالون "أبيض – أسود"

2017-05-27 12:50:34
وكالات - أ ش أ

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة لصالون “أبيض – أسود”، في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

وافتتح الدورة خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بحضور عدد كبير من الفنانين والنقاد.

وصرح سرور بأن الصالون يُمثل تظاهرة لها طابع خاص ومميز فنيا، فما بين الأبيض والأسود لغة بصرية بليغة حيث يستطيع الفنان بتوظيف التضاد بينهما إيجاز المعنى وعكسه أو الاحساس ومقابله.

وأضاف: “لعل هذه الإمكانية التي تتمتع بها لغة التضاد بين الأبيض والأسود هي ما تضمن لفن الرسم سحره واستمراريته ووهجه وجمهوره”.

ويُشارك في هذه الدورة 153 فنانا وفنانة في عرض بانورامي كبير يُمثل مختلف الأجيال والاتجاهات والمدارس وتستمر فعالياتها حتى 7 يونيو المقبل

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