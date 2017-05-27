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وزير خارجية المجر يعزي شكري في ضحايا هجوم المنيا
وزير خارجية المجر بيتر سيارتو
وزير خارجية المجر بيتر سيارتو

وزير خارجية المجر يعزي شكري في ضحايا هجوم المنيا

2017-05-27 12:49:08
أ ش أ

بعث وزير خارجية المجر بيتر سيارتو برقية عزاء إلى وزير الخارجية سامح شكري في ضحايا هجوم المنيا الإرهابي الذي أسفر عن سقوط العشرات ما بين شهيد وجريح .. وذلك حسبما أفاد بيان صادر عن سفارة المجر في القاهرة اليوم السبت.

ووفقا للبيان ، الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه ، قال سيارتو في برقيته : “إن هذا العمل يدل مرة أخرى على عدم إنسانية التطرف والإرهاب اللذين ليس لهما علاقة بالدين أو الإيمان” .. مشيرا إلى أن المجر تقدر الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل حماية الطوائف المسيحية التي تعيش في مصر.

وأبدى استعداد السفارة لتقديم المساعدة الطبية للمحتاجين من المصابين .. معربا عن تضامن بلاده مع أسر الضحايا والأمة المصرية .. ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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