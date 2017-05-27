أفاد مصدر دبلوماسي، اليوم السبت، بأن قادة مجموعة دول السبع الكبرى لم يتوصلوا إلى اتفاق مشترك بشأن قضايا التجارة والعقوبات على روسيا، وذلك قبل ساعات من صدور بيانهم الختامي.

وأضاف المصدر بحسب «سبوتنيك»، أنه من غير الواضح ما إذا كان البيان الختامي للقمة سيتضمن تعهدات بمحاربة سياسة الحمائية، وهي السياسة الاقتصادية التي تقضي بتقييد التجارة بين الدول.

وتابع المصدر أنه تم التوصل إلى صيغة نهائية بين ست دول من المجموعة في البيان الختامي حول قضية التغير المناخي، ويظل وقتًا أمام الولايات المتحدة لتقرر موقفها في هذا الصدد.