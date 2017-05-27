قام جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة الأغذية في وزارة الصحة بعمل حملة مشتركة استهدفت أحد المطاعم في التجمع الخامس، وتم ضبط 99 كجم منتجات لحوم بها تغير في الخواص الطبيعية.

وأوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في بيان له اليوم /السبت/ أن الجهاز رصد خبرا منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر أحد المواطنين من وجبه كان قد اشتراها من المطعم، وعند فتحها تفاجأ بوجود ديدان حية بداخلها، ولها رائحة كريهة.

وتم تشكيل حملة من إدارة التحريات بالجهاز، والتي توجهت على الفور إلى المطعم المشكو في حقه للتأكد من صحه الخبر، حرصا من الجهاز عل منع أي منتجات قد تضر بصحته وسلامة المستهلك المصري، وبالفحص تبين وجود مخزن تابع للمطعم بالبدروم بدون ترخيص وتوجد به ثلاجات تجميد وتم ضبط 99 كجم منتجات لحوم بها تغير في الخواص الطبيعية، ومسجل عليها بيانات سهلة المحو، والتعديل ونقص شديد في الاشتراطات الصحية بالمخزن، كما تبين أن رخصة المطعم متوقف العمل بها ولم يتم تجديدها منذ 16/11/2014.

وأشار إلى أنه تم سحب عينات من المنتجات وإرسالها إلى معامل للفحص وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد يعقوب على أن الجهاز يولي اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته من خلال تبنى سياسة الوقاية خير من العلاج بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.