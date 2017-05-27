 Moheet on google
السبت 27 مايو 2017 01:15 مساءً
روابط سريعة
أهالي أحد المراكز في بني سويف يقيمون سرادق عزاء لـ«هجوم المنيا»
هجوم المنيا
هجوم المنيا

أهالي أحد المراكز في بني سويف يقيمون سرادق عزاء لـ«هجوم المنيا»

2017-05-27 12:59:52
محيط - خالد الريس

أقام عددا من أهالي مركز “نزلة حنا” بمدينة “الفشن” التابعة لمحافظة “بني سويف” سرادق عزاء لاستقبال التعازي في  ضحايا “هجوم المنيا” الذي وقع أمس الجمعة.
وأعلنت قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، أن 7 جثامين من ضحايا الهجوم قد تم تشييعهم بكنيسة السيدة العذراء في مدينة “الفشن” .
كما أقامت كنيسة السيدة العذراء صلوات الجنازة برئاسة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا اسطفانوس أسقف الكنيسة بحضور عدد من أهالي المدينة.
وكانت محافظة المنيا قد شهدت عملا إرهابيا دمويا أمس الجمعة حيث استهدف مسلحون مجهولون حافلات يستقلها مواطنون أقباط، مما أسفر عن استشهاد حوالي 29 شخص.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3