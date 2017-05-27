أقام عددا من أهالي مركز “نزلة حنا” بمدينة “الفشن” التابعة لمحافظة “بني سويف” سرادق عزاء لاستقبال التعازي في ضحايا “هجوم المنيا” الذي وقع أمس الجمعة.

وأعلنت قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، أن 7 جثامين من ضحايا الهجوم قد تم تشييعهم بكنيسة السيدة العذراء في مدينة “الفشن” .

كما أقامت كنيسة السيدة العذراء صلوات الجنازة برئاسة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا اسطفانوس أسقف الكنيسة بحضور عدد من أهالي المدينة.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت عملا إرهابيا دمويا أمس الجمعة حيث استهدف مسلحون مجهولون حافلات يستقلها مواطنون أقباط، مما أسفر عن استشهاد حوالي 29 شخص.