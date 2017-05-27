 Moheet on google
السبت 27 مايو 2017 01:20 مساءً
روابط سريعة
سفارة البرتغال تحتفل بيوم "اللغة البرتغالية"
انتخابات في البرتغال

سفارة البرتغال تحتفل بيوم "اللغة البرتغالية"

2017-05-27 12:47:30
وكالات - أ ش أ

تنظم سفارة البرتغال بالقاهرة يوم الجمعة المقبل حفلا بمناسبة يوم اللغة البرتغالية في حديقة ساقية الصاوي بالزمالك الساعة التاسعة والنصف مساءا، وذلك بالاشتراك مع سفارات الدول الناطقة باللغة البرتغالية في مصر كدولة البرازيل وانجولا وموزمبيق وغينيا الاستوائية.

وتعد اللغة البرتغالية الخامسة عالميا وتنتشر في الخمس قارات حيث يبلغ عدد متحدثيها 261 مليون شخص في العالم .

ويحيى الحفل فرقة المغنية اليونورا حيث تقدم للجمهور المصري مجموعة رائعة من الاغاني البرتغالية من تراث هذه الدول التي تأثر الفن بها كثيرا بالثقافة البرتغالية على مدى عصور طويلة ، وتتنوع الاغاني بين انغام وانواع مختلفة من الموسيقى مثل السامبا البرازيلية والبوسا نوفا والفادو والجاز اللاتيني وغيرهم

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3