تنظم سفارة البرتغال بالقاهرة يوم الجمعة المقبل حفلا بمناسبة يوم اللغة البرتغالية في حديقة ساقية الصاوي بالزمالك الساعة التاسعة والنصف مساءا، وذلك بالاشتراك مع سفارات الدول الناطقة باللغة البرتغالية في مصر كدولة البرازيل وانجولا وموزمبيق وغينيا الاستوائية.

وتعد اللغة البرتغالية الخامسة عالميا وتنتشر في الخمس قارات حيث يبلغ عدد متحدثيها 261 مليون شخص في العالم .

ويحيى الحفل فرقة المغنية اليونورا حيث تقدم للجمهور المصري مجموعة رائعة من الاغاني البرتغالية من تراث هذه الدول التي تأثر الفن بها كثيرا بالثقافة البرتغالية على مدى عصور طويلة ، وتتنوع الاغاني بين انغام وانواع مختلفة من الموسيقى مثل السامبا البرازيلية والبوسا نوفا والفادو والجاز اللاتيني وغيرهم