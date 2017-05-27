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عضو غرفة السياحة: الإقبال ضعيف على الحج بسبب تعويم الجنيه
حجاج ـ الحج‎

عضو غرفة السياحة: الإقبال ضعيف على الحج بسبب تعويم الجنيه

2017-05-27 12:49:45

قال باسل السيسي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن إقبال المواطنين على التقدم للحج السياحي “ضعيف” حتى الآن، رغم مرور أكثر من 10 أيام على فتح باب التقدم أمام المواطنين.

وأضاف السيسي، فى تصريحات صحفية، “السبب الرئيسي فى ضعف إقبال المواطنين يعود إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليًا وارتفاع أسعار برامج الحج السياحي لأكثر من 80% عن العام الماضي بسبب قرار “التعويم”.

وتابع: “قرار اللجنة العليا للحج برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، يحظر تقدم المواطنين الا فى جهة واحدة من ال3 جهات المنظمة للحج، وهى وزارات الداخلية التى تنظم حج القرعة والتضامن، المسئولة عن تنظيم حج الجمعيات الأهلية والسياحة، خاصة أن “السياحة” فتحت باب التقدم للحج بعد تقدم الآلاف المواطنين للتقدم لحج القرعة والجمعيات”.

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