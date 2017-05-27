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مناورات عسكرية روسية على ضرب الغواصات في الأعماق بالمتوسط
مناورات بحرية

مناورات عسكرية روسية على ضرب الغواصات في الأعماق بالمتوسط

2017-05-27 12:57:57
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كشف المكتب الإعلامي لدى أسطول البحر الأسود الروسي اليوم السبت، أن طواقم سفن الأسطول المذكور تدربت مؤخرا على ضرب غواصات العدو المفترض باستخدام قنابل الأعماق النفاثة.

وقال فياتشيسلاف تروخاتشوف رئيس المكتب الإعلامي لدى أسطول البحر الأسود، وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) ، أن مجموعة السفن المكلّفة، قد أنهت مؤخرا مناورات دورية في مياه المتوسط، تدربت خلالها على ضرب غواصات العدو المفترض بقنابل الأعماق النفاثة، وأن سفينة الحراسة “سميتليفي” تميزت في هذه المناورات .

وأضاف أن طواقم “سميتليفي”، تدربت بعد ذلك على إصابة الأهداف الجوية بصواريخ “فولنا”، وتنظيم عمليات الدفاع الجوي والمضاد للغواصات، والكشف عن المجموعات التخريبية، وخوض المواجهة مع سفن العدو المفترض.

وتابع: طواقم “سميتليفي”، وفرقاطتا “الأميرال جرجوروفيتش” و”الأميرال إيسين” المزودتان بصواريخ “كاليبر” المجنحة، تمكنت بنجاح من تدمير مدفعية العدو المفترض البحرية وإخماده .

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