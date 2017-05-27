افتتح أول متجر مجاني للملابس في بيروت، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وسيقدم المتجر لكل المحتاجين “ثياب العيد” ملابس جديدة لهم ولأطفالهم مجانا ومن دون دفع أي مقابل مادي.

وبدأ الأمر بمجرد مبادرة عبر “فيسبوك” لجمع التبرعات، ثم مضت لتصبح متجر كامل يضم أكثر من 6 آلاف قطعة ملابس، يتم تجديدها باستمرار.

والهدف الأساسي من المتجر هو توزيع ملابس جديدة حتى ولو كانت مستعملة، سواء المحتاجين لبنانيين أو لاجئين .