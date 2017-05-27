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أول تعليق لسلاح الجو الليبي بعد الضربة الجوية المصرية على درنة
سلاح الجو الليبي

أول تعليق لسلاح الجو الليبي بعد الضربة الجوية المصرية على درنة

2017-05-27 11:47:37
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أعلن سلاح الجوي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان له، السبت، أن مقاتلاته نفذت عملية مشتركة مع القوات الجوية المصرية، مساء الجمعة، في درنة.

وأضاف البيان، الذي حصل عليه موقع «المرصد» الإخباري الليبية على نسخة منه، أن العملية المشتركة استخدم فيها الجانب المصري مقاتلات حديثة من طراز «رافال» المصرية لاستهداف مواقع تحتاج إلى ذخائر خاصة تم تحديدها مسبقًا وهدفين تم تحديدهما أثناء تنفيذ العملية.

وأضاف سلاح الجو أن هذه العملية تأتي في إطار سلسلة عمليات تمهيدًا لدخول القوات البرية للجيش الليبي لمدينة درنة وتحريرها من عبث الإرهابيين.

ووفقًا للبيان، فإن العملية كانت ناجحة وأن خسائر إرهابيي تنظيم «القاعدة» المستهدفين من القصف كانت كبيرة في العتاد والأرواح.

يذكر أن القوات المسلحة المصرية أعلنت، مساء الجمعة، أن قواتها الجوية نفذت ضربة جوية مركزة ضد تجمعات العناصر الإرهابية في مدينة درنة الليبية ردًا على الهجوم على حافلة للأقباط بالمنيا.

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