كشف أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل حول مؤشرات أداء قطاع نقطة التجارة الدولية خلال شهر أبريل الماضي عن قيام القطاع بعمليات الترويج الإلكتروني لـ 262 فرصة تصديرية لعدد 398 شركة استفاد منها 463 مصدراً إلى جانب تسجيل 40 شركة جديدة للاستفادة من خدمات القطاع.

وأكد قابيل ـ في بيان له اليوم السبت ـ على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال عمليات الترويج الإلكتروني والبعثات التجارية وبعثات طرق الأبواب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم والتي تتيح سوقا واعدة أمام المنتجات المصرية يضم أكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم..مشيرا إلى أن حملات الترويج المكثفة تسهم في زيادة ثقة المستهلك العالمي في المنتج المصري وزيادة معدلات رواجه وقبوله بتلك الأسواق.

من جانبها، قالت فيفي عوض رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية إن القطاع كثف من نشاطاته الترويجية على المستويين الدولي والمحلي خلال شهر أبريل الماضي وشارك في تفعيل التعاون بين النقطة والمركز القومي للتسويق ودراسة الأسعار البيلاروسي في مجالات المشتريات الإلكترونية والمناقصات الدولية والتي ترد أسبوعيا للقطاع وتم تعميمها على تجمعات رجال الأعمال لتحقيق الاستفادة القصوى من السوق البيلاروسي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، مشيرة إلى أنه تم تعميم الترويج الإلكتروني للمشروعات والدراسات وعمليات الدعم الفني الواردة إلى القطاع من خلال المصرف العربي للتنمية في أفريقيا على تجمعات رجال الأعمال المصريين للاستفادة منها.

وحول جهود القطاع في تقديم خدماته للشركات ورجال الأعمال على المستوى المحلي، أشارت رئيس قطاع نقطة التجارة إلى أنه تم دراسة مقترح مذكرة تفاهم بين قطاع نقطة التجارة الدولية المصرية والصندوق الاجتماعي للتنمية بهدف تبادل المعلومات والبيانات وتعظيم الخدمات التسويقية للمشروعات المستفيدة من الصندوق.

وفي مجال التدريب أوضحت فيفي أنه تم تدريب الشباب على الاستفادة من خدماته في الترويج لمنتجاتهم وتم تنفيذ برنامج تدريبي عن مفاهيم التجارة الإلكترونية لعدد 25 متدربا بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتعريف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبادىء ومفاهيم التجارة الإلكترونية ونشر الوعي التصديري وتم مقابلة مندوبي وممثلي الشركات بالمعرض وتجميع كتالوجات المنتجات الخاصة بها (19 شركة) بمحافظة بني سويف لتسجيلهم بقواعد بيانات القطاع للاستفادة مما تقدمه من خدمات ، كما تم تدريب مجموعة أخرى من الشباب المنتجين بمدينة 6 أكتوبر للتعريف بخدمات القطاع في الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم على مفاهيم التجارة الإلكترونية.

ورصدت رئيسة القطاع المشاركات التي قام القطاع خلال شهر أبريل الماضي فشملت المشاركة في المنتدى الثاني للنحاليين المصريين بعنوان ” دور تربية النحل في دعم الاقتصاد المصري” والذي نظم من خلال اتحاد النحاليين العرب ومجلس الوحدة الاقتصادية بمشاركة العديد من الجامعات المصرية وكليات الزراعة ومركز بحوث الزراعة ورؤساء الجمعيات التعاونية والمشاركة في ورشة عمل بمقر جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان لإلقاء الضوء على دور نقطة التجارة الدولية وخدماته التصديرية وتسويق المنتجات لتجمعات رجال الاعمال والمساهمة في تنشيط العملية التصديرية وأشارت عوض إلى أن النقطة قامت بالترويج لـ 21 معرضا دوليا تقام هذا العام بعدد من العواصم العالمية بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والتعاون مع المجلس التصديري للصناعات اليدوية للترويج للمعارض المتخصصة التي سيشارك فيها المجلس خلال الفترة من 1 يوليو 2017 إلى 30 يونيو 2018 وطرحها على الموقع الإلكتروني للقطاع للاستفادة منها.

وحول دور النقطة في توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتنشيط التجارة الخارجية نوهت فيفي بأن القطاع قام بتعميم كتاب مصلحة الجمارك المصرية بشأن القانون الجمركي الجديد بدولة تركمنستان لنشر الوعي لدى المصدرين المصريين لها، كما قامت النقطة بموافاة المجلس التصديري للمفروشات المنزلية بالمعلومات في مجال التسهيلات التجارية ضمن دراسة تسويقية عن دولتي روسيا وأوكرانيا.

وأضافت إن القطاع قام بموافاة غرفة تجارة الشرقية بدراسة تسويقية لدولتي العراق وجيبوتي في إطار فتح قنوات تنشيط التجارة مع الدول العربية والأفريقية وموافاة كل من جامعة الأزهر ببيانات حجم الاستيراد السنوي لزيت الخروع وهيئة التنمية الصناعية ببيانات التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي.