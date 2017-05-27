أدان فهد الحمادى، رئيس اتحاد المقاولين العرب، الحادث الإرهابى الذى استهدف أتوبيسا يقل عددا من الأقباط صباح أمس، الجمعة، على الطريق الصحراوى بمحافظة المنيا.

وقال الحمادى، فى بيان صادر عن اتحاد المقاولين العرب، إن هذا العمل “الإرهابي الجبان ترفضه الأديان والقيم والمبادئ الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية”.

ودعا الشعب المصري إلى الوقوف حول قيادته وعدم تمكين الإرهابيين من تحقيق أهدافهم.

واختتم الحمادى، البيان بتقديم التعازي لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب مصر، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.