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قناة بلجيكية: داعش يدعو خلاياه بأوروبا للهجوم على الناس في منازلهم
علم داعش

قناة بلجيكية: داعش يدعو خلاياه بأوروبا للهجوم على الناس في منازلهم

2017-05-27 11:42:06
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نشر تنظيم داعش الإرهابى فيديو حرض فيه إلى شن “حرب شاملة” على الغرب الذي وصفه بـ”الكفار”  وذلك فى بداية شهر رمضان المبارك، حسبما جاء فى قناة “بلجيك 24” البلجيكية.

وحمل الفيديو تحت عنوان “أين هم أسود الحرب”، وقال التنظيم الإرهابي فيه: أخواننا فى أوروبا يجب أن تهاجموا الناس فى منازلهم وأسواقهم وطرقهم ومنتدياتهم”.

ووفقاً للقناة البلجيكية ذاتها، أشاد الفيديو بالهجوم الإرهابى الدامى الأخير فى قاعة أرينا للحفلات فى مانشستر، والذى نفذه الانتحارى سلمان عبيدى، حيث فجر نفسه وقتل 22 شخصا وجرح العشرات.

وأيد داعش الهجوم قائلا “استهدافكم محبوب من قبلنا، وهذا العمل فعال جدا، إذ يمكننا الحصول على مكافأة كبيرة أو أن ننال الشهادة فى رمضان”.

وفى العالم الماضى قتل أكثر من 400 شخص فى أنحاء العالم، من خلال فظاعات إرهابية نفذتها داعش خلال شهر رمضان.

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