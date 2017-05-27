هنأ وزير القوى العاملة محمد سعفان، جميع العاملين بديوان عام الوزارة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات بحلول شهر رمضان الكريم، مؤكدا أن هذا الشهر نستلهم منه أسمى مبادئ الرحمة والتكافل وقوة العزيمة وصلابة الإرادة.

ودعا الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على شعب مصر والقيادة السياسية، وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار بالخير والسلام، مؤكدا أن الإرهاب لن ينال من نسيجنا الوطني ولن يزيدنا إلا تماسكا، ولن تعيق الأعمال الإرهابية المصريين عن أداء دورهم الوطني في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وسيكون نهاية عام 2017 وبداية 2018 بداية الخير لمصر.

وحرص الوزير على تهنئة جميع العاملين بمكاتبهم وقام بمصافحتهم، بمختلف قطاعات الوزارة، فضلا عن العمال والفنيين والسائقين بجراج الديوان العام، مؤكدا لهم ضرورة الإخلاص في العمل، مشيرًا إلى أنه يسعى لتطوير العمل داخل الوزارة ومديرياتها بالمحافظات.

وأكد أن هذه المناسبة تدفعنا إلى المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أقصى جهد في العمل لصالح مصرنا الغالية وشعبنا العظيم.