أوكرانيا تختبر صاروخا سوفيتيا لضرب "دونباس وموسكو"2017-05-27 11:35:22
أعلن الرئيس الأوكراني بوروشينكو عبر حسابه على موقع “فيس بوك” عن نجاح تجربة إطلاق صاروخ جديد في مقاطعة أوديسا.
ووفقًا لما نقلته وكالة “وسبوتنيك” الروسية، قالت وسائل إعلام أوكرانية إن أكثر من 10 مصانع عسكرية عملت على إبداع هذا الصاروخ المخصص لإصابة مختلف الأهداف.
وفي الحقيقة لم تعمل المصانع العسكرية الأوكرانية على إبداع أي صاروخ جديد، في نظر الخبير العسكري إيجور كوروتشينكو، وإنما حاولت تطوير راجمة صواريخ “سميرتش” التي تمت صناعتها في زمن الاتحاد السوفيتي.
وقال الخبير في تصريح صحفي: إن “بوروشينكو” حضر تجربة إطلاق صاروخ “أولخا” لراجمة الصواريخ السوفيتية “سميرتش”. ولا تزال مستودعات الجيش الأوكراني تحتوي على راجمات “سميرتش” ولكن بدون الصواريخ التي كان الجيش الأوكراني قد أطلقها خلال عملياته القتالية في منطقة دونباس.
وعبر الخبير عن شكوكه في أن تتمكن الصناعة العسكرية الأوكرانية التي أصبحت في حالة يرثى لها، من إنجاز مشروع “أولخا” وقد تتمكن على أحسن الفروض من إنتاج كميات محدودة من الصواريخ من هذا النوع بعد أعوام.
ويحتاج من وصلوا إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف عن طريق الانقلاب الذي دبّره الغرب إلى الذخيرة من هذا النوع لقصف مدينة دونيتسك وغيرها مدن منطقة دونباس التي رفضت الخضوع للسلطة الانقلابية، وشنت السلطة الأوكرانية الجديدة حربا عليها “والانفصاليين المدعومين من قبل موسكو” خلف ستار “مكافحة الإرهاب”.
وعلقت صحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس” على تجربة الصاروخ في أوكرانيا بالقول: إن أوكرانيا جرّبت صاروخًا لضرب دونباس وموسكو.
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