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الإسكان: إنشاء نادٍ لأعضاء هيئة تدريس جامعة دمياط والعاملين بهيئة البريد
مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي

الإسكان: إنشاء نادٍ لأعضاء هيئة تدريس جامعة دمياط والعاملين بهيئة البريد

2017-05-27 11:40:29
وكالات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وافق على تخصيص قطعة الأرض رقم 3 بمنطقة النوادي شمال الحي الثاني بمدينة دمياط الجديدة، بمساحة 2500م2 لصالح أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط، لإقامة نادٍ اجتماعي، على أن يتم الالتزام بما يلي: العرض على اللجان المختصة بالهيئة لتحديد قيمة قطعة الأرض طبقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، والالتزام بالاشتراطات البنائية لنشاط النوادي والواردة بالقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009.

وأوضح وزير الإسكان أنه تمت الموافقة أيضًا على تخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة القومية للبريد، بمنطقة النوادي بالحي الثالث بمدينة العبور، بمساحة 5.18 فدان بنشاط (ناد) لإنشاء نادٍ اجتماعي للعاملين بها، بنظام البيع طبقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، وطبقًا للاشتراطات البنائية الواردة للنوادي الاجتماعية بالمخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة مع الإحالة للجنة المختصة بالتسعير بالهيئة.
     

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