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حملة أمنية بالإسكندرية للقضاء علي البؤر الاجرامية‎
حملة أمنية

حملة أمنية بالإسكندرية للقضاء علي البؤر الاجرامية‎

2017-05-27 11:32:09
أ ش أ

أسفرت الحملات التي قام بها ضباط مديرية أمن الأسكندرية على مختلف دوائر وأقسام المدينة لضبط الخارجين عن القانون وللقضاء على البؤر الاجرامية عن ضبط، 7 قضايا احراز سلاح ناري بدون ترخيص و15 طلقة مختلفة الأعيرة، و40 قضية اتجار وتعاطي مواد وأقراص مخدرة شملت “700 جرام لمخدر الحشيش و305 جرامات لمخدر الهيروين و2560 قرصا مخدرا”، و17 قطعة سلاح أبيض، و17 قضية احداث وتسول ،و94 قضية مخالفة مرافق متنوعة ، و30 قضية تموينية.

وفي مجال الأحكام، تم تنفيذ 4490 حكما قضائيا شمل “أحكام جناية وحبس جزئي ومستأنف وغرامات ومخالفات”.

وأشرف على الحملة التي شارك فيها جميع الإدارات والقطاعات الأمنية مدير أمن الأسكندرية اللواء مصطفي النمر، وتم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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