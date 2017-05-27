اعتبر موقع الإذاعة الإسرائيلية في تقرير أن إنهاء الأسرى لإضرابهم عن الطعام يعكس تخوفًا إسرائيليًا واضحًا.

وأشار التقرير إلى أن استجابة إسرائيل جزئيًا لمطالب الأسرى، قد تنعكس بصورة إيجابية على شعبية القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، التي ارتفعت بقوة الآن في مختلف الدوائر الفلسطينية.

وأوضح التقرير أن ارتفاع شعبية البرغوثي يأتي على حساب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خاصة وأن الكثير من الفلسطينيين ينظرون إلى البرغوثي باعتباره الخليفة الأفضل لعباس، لتمتعه بالقبول السياسي بين مختلف الفصائل الفلسطينية.