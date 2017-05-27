 Moheet on google
السبت 27 مايو 2017 11:43 صباحاً
روابط سريعة
بالفيديو.. بوتين يكرم العسكريين المتميزين في سوريا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بالفيديو.. بوتين يكرم العسكريين المتميزين في سوريا

2017-05-27 11:28:09
متابعات

كرّم الرئيس فلاديمير بوتين ثلاثة من كوادر القوات الخاصة الروسية العاملة في سوريا دون أن تُذكر أي معلومات عن هويتهم نظرا للسرية التامة التي تحيط بقواتهم وبنشاطهم في سوريا.

وأوضحت فضائية “روسيا اليوم، أن فيديو تكريم الرئيس بوتين للقوات الخاصة الروسية يظهر فيه أيضا وزير الدفاع سيرغي شويجو، ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، صور بصوت مكتوم ولم تظهر فيه وجوه أصحاب الأوسمة ولم تسمع فيه أصواتهم.

جدير بالذكر أن بعض وسائل الإعلام الروسية، ذكرت قبل ظهور الفيديو أن الرئيس بوتين قلد أحد الضباط المتميزين وسام بطل روسيا الاتحادية، فيما قلد ثلاثة آخرين من الضباط أوسمة الشرف والشجاعة باستحقاقات مختلفة.



اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3