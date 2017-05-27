كرّم الرئيس فلاديمير بوتين ثلاثة من كوادر القوات الخاصة الروسية العاملة في سوريا دون أن تُذكر أي معلومات عن هويتهم نظرا للسرية التامة التي تحيط بقواتهم وبنشاطهم في سوريا.

وأوضحت فضائية “روسيا اليوم، أن فيديو تكريم الرئيس بوتين للقوات الخاصة الروسية يظهر فيه أيضا وزير الدفاع سيرغي شويجو، ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، صور بصوت مكتوم ولم تظهر فيه وجوه أصحاب الأوسمة ولم تسمع فيه أصواتهم.

جدير بالذكر أن بعض وسائل الإعلام الروسية، ذكرت قبل ظهور الفيديو أن الرئيس بوتين قلد أحد الضباط المتميزين وسام بطل روسيا الاتحادية، فيما قلد ثلاثة آخرين من الضباط أوسمة الشرف والشجاعة باستحقاقات مختلفة.