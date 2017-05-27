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ممدوح حمزة: الإرهاب في مصر «جريمة مزدوجة» ويختلف عن أوروبا
الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة
الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة

ممدوح حمزة: الإرهاب في مصر «جريمة مزدوجة» ويختلف عن أوروبا

2017-05-27 11:26:27
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أدان الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة الحادث الإرهابي الذي وقع أمس بمحافظة “المنيا”، واصفا إياها بـ”الجريمة المزدوجة”.
وقال حمزة من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “ما يحدث في مصر هو جريمة مزدوجة :  ارهاب واضطهاد ديني ما يحدث في أوروبا هو ارهاب فقط”.
وكانت محافظة المنيا قد شهدت عملا إرهابيا دمويا أمس الجمعة حيث استهدف مسلحون مجهولون حافلات يستقلها مواطنون أقباط، مما أسفر عن استشهاد حوالي 29 شخص.

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