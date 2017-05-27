الزراعة: إزالة تعديات على 31 ألف متر و1639 فدانا فى 3 بحيرات2017-05-27 11:26:58
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على بحيرات المنزلة، ومريوط، والبرلس خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث بلغت حوالي 31 ألفا و646 م 2، و1639 فدانا.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم خلال الأيام الثلاثة الماضية إزالة التعديات على 382 فدانا، و1656 م 2، ببحيرة المنزلة بمحافظتي الدقهلية وبورسعيد، فضلًا عن 28 فدانا، و8 قراريط، و29990 م 2 ببحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.
وبلغ إجمالي التعديات التي تم إزالتها ببحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، خلال نفس الفترة حوالي 1014 فدانا، كذلك 215 فدانا تم إزالتها بقرية شندورة بالسويس.
ومن جانبه كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة للوزارة، بالتنسيق الدائم والمستمر مع الجهات الأمنية المعنية وشرطة المسطحات المائية والبيئة، لإزالة التعديات على البحيرات، في أسرع وقت، فضلًا عن تسخير كافة المعدات التابعة لها في عمليات التطهير وكشف مسطح مائي صالح للصيد الحر لجموع الصيادين العاملين بالبحيرات.
وأوضح وزير الزراعة أن ذلك يأتي أيضًا ضمن توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وعدم التهاون مع المتعديين والمخالفين.
وأوضح وزير الزراعة انه يجرى شق القنوات الشعاعية بالبحيرات وتنفيذ أعمال التعميق والتكريك بالبواغيز، مما يسمح بدخول المياه الى البحيرات، لتحسين مستوى المياه وزيادة إنتاجيتها من الأسماك، بما يساهم في تنمية الثروة السمكية في مصر، لافتًا الى أن الوزارة حريصة على رفع مستوى معيشة الصيادين، وتحسين دخولهم، وعلاج المشاكل التي تواجههم.
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