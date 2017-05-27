رئيس الوزراء الكندي لجموع المسلمين: "رمضان كريم"2017-05-27 11:25:28
هنأ رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، جموع المسلمين في بلاده وحول العالم بحلول شهر رمضان، الذي يحل تزامنا مع الذكرى الـ 150 للكونفيدرالية في كندا.
وقال ترودو في رسالته التي أصدرها مساء أمس الجمعة، والتي نقلها موقع «سي إي جي نيوز» الكندي، في تقرير نشره اليوم السبت، «بحلول غروب الشمس، أود تهنئة المسلمين في كندا وحول العالم بمناسبة بداية شهر رمضان».
وأضاف: «رمضان هو وقت مقدس من السنة للمجتمع المسلم، يحتفلون فيه بنزول القرآن على النبي محمد».
وتابع أن «رحلة شهر الصيام والصلاة تشجع على النمو الروحي، والتفكير، والرحمة لأولئك الذين هم أقل حظا، ورمضان هو أيضا وقت المجتمع، عندما يجتمع المسلمون مع العائلة والأصدقاء للصلاة لتناول الإفطار في المساء».
واستطرد انه بالنسبة لنا جميعا، رمضان هو تذكير لتقديم العديد من الهدايا التي نقدمها، وإعطاء الآخرين بسخاء، في مجتمعاتنا وحول العالم».
واسترسل: «ونحن نحتفل بالذكرى الـ 150 للكونفدرالية، دعونا نغتنم هذه الفرصة لتكريم العديد من الثقافات والتقاليد والمعتقدات التي تجعل من كندا مكانا رائعا للعيش، حيث يساعد الكنديون المسلمون على جعل كندا دولة قوية ومتنوعة وشاملة اليوم».
وأضاف: «بالنيابة عن عائلتنا، صوفي وأنا نرسل لكم بأطيب التمنيات للمجتمعات المسلمة هنا في كندا وحول العالم، رمضان مبارك».
ووفقا للموقع أصدرت صحيفة «كندا بوست» في 23 مايو 2017 طابع العيد، والذي يعبر عن عيد الفطر وعيد الأضحى، لكونهما من أهم الأعياد التي يحتفل بها المسلمون في كندا والعالم.
وكتب بالنص العربي على الطوابع «عيد مبارك»، وفقا للصحيفة.
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