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رئيس أرمينيا: أثق في مصر وعزمها على دحر الإرهاب
هجوم المنيا

رئيس أرمينيا: أثق في مصر وعزمها على دحر الإرهاب

2017-05-27 11:19:41
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بعث رئيس أرمينيا، سيرج سارجسيان برسالة تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يواسيه في مقتل 28 مسيحيا راحوا ضحية الإرهاب الغادر في المنيا.

ووفقا لموقع “أرمن برس” قال سارجسيان إن “أرمينيا تدين الإرهاب وتدينه بشدة وتعرب عن تضامنها مع مصر الصديقة من أجل القضاء على هذا الخوف الدولي”.

وأضاف: “أعبر عن أسفي العميق لأقارب الضحايا متمنيا للجرحى الشفاء العاجل”، كما أعرب عن ثقته في مصر وعزيمتها لدحر الإرهاب.

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