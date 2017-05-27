التضامن: 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد و40 ألفا لكل مصاب بحادث المنيا

علنت وزارة التضامن، اليوم السبت، صرف 100 ألف جنيه لكل شهيد و40 ألف جنيه لكل مصاب في حادث المنيا.

وأطلق مجهولون النار على أتوبيس يقل أقباطا، صباح أمس الجمعة، في أثناء رحلته إلى دير الأنبا صموئيل بمدينة العدوة في المنيا، ما أدى لاستشهاد 28 شخصًا وإصابة 24 على الأقل في إحصائية أولية