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القوات اليابانية تنهي عملياتها في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جنوب السودان
قوات حفظ السلام

القوات اليابانية تنهي عملياتها في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جنوب السودان

2017-05-27 11:36:00
أ ش أ

أعلنت قوات الدفاع الذاتي اليابانية اليوم السبت أن جميع أفراد قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، والمشاركة في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان عادوا إلى البلاد بعد إتمام عمليتهم التي استمرت خمس سنوات في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

وأفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية بأنه تم سحب الوحدة التي تم نشرها مؤخرا، والبالغ قوامها 350 فردا على مراحل بناء على قرار الحكومة اليابانية في شهر مارس الماضي، ومع عدم مشاركة أية وحدة تابعة لقوات الدفاع الذاتي في مهام الأمم المتحدة النشطة، تنظر طوكيو الآن في سبل أخرى للمساهمة في الجهود الدولية لبناء السلام.

كما أفادت الوكالة بأن الوحدة كانت تتألف أساسا من أعضاء الفرقة التاسعة التابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية ومقرها مدينة أوموري، وقد وصلت آخر وحدة قوامها 40 جنديا إلى مطار أوموري في شمال اليابان صباح اليوم السبت.

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