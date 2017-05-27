تناولت صحيفة “لوموند” الفرنسية الصادرة اليوم السبت، التعليق على أول رحلة خارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن الدرس المستفاد من هذه الرحلة هو أن على الأوروبيين تولوا مسئولية أمنهم.

واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول إن “ترامب الذي تم انتخابه بناءً على شعاره (أمريكا أولًا) صار يطبق هذه الفلسفة على دبلوماسيته”.

وتابعت الصحيفة أن “هذه الفلسفة تنطبق أيضًا على هؤلاء الذين يطلق عليهم ترامب أصدقائه”.

ورأت الصحيفة أن الدرس الوحيد، الذي يمكن استخلاصه من الرحلة الخارجية الأولى لترامب، هو أنه “على الأوروبيين أن يهتموا بصورة أكبر بأمنهم، ولا سيما بشكل مشترك بتكوين دفاع أوروبي”.